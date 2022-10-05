台北市一名吳姓家長投訴萬華區某私立準公共化幼兒園，老師、園長1個月內對她的雙胞胎女兒打罵近55次，控訴北市教育局未嚴格監督幼兒園，議員應曉薇5日指出，除了暴力對待孩子，該幼兒園設施不符合準公共化申請法規，質疑教育局放水，教育局對此表示，初步判斷園方違反《兒少法》，會取消準公共化幼兒園資格，調查報告也將在24日出爐，再交由北市社會局判斷懲處。

吳姓家長表示，8月初送雙胞胎女兒去讀幼幼班，也有先上網確認幼兒園是否曾違規過，沒想到孩子卻被幼兒園的老師、園長1個月內打罵近55次，包含用圍兜兜攻擊、玩具毆打、拖行等，教育局未嚴格監督幼兒園，導致她的女兒現在恐懼上學，在家也常陷入恐慌。

吳姓家長直言，除了對孩子施暴，該幼兒園在消防安全、聘用司機上都與規定不符，而教育局至今僅對超收學費輕罰6000元，虐童通報案件裡也只有老師，沒有園長名字，難道教育局在包庇幼兒園嗎？她不希望再看到其他人被暴力對待，把孩子送往人間煉獄，這比柬埔寨還恐怖。

應曉薇指出，監視器清晰拍到孩子們害怕的表情，與被暴力對待的情況，甚至頭被園長壓在板凳上，家長也在8月時投訴，教育局卻愛理不理，僅開一張罰單，還是針對營運成本方面，且園長被教育局警告後，還來跟家長解釋上述行為是為了測試小孩反應好不好，實在離譜。

應曉薇表示，近幾年違規幼兒園案例，老師辭職即不追究，也未重罰或撤照，教育局需扛下全責，由於準公共化幼兒園可領補助，她也質疑該間幼兒園的設施並不符合準公共化申請法規，教育局明顯放水降低標準。

教育局表示，8月中旬有其他家長反應園長把孩子關在廁所，8月23日就派人去調查，8月30日則再接到雙胞胎女兒家長投訴，介入調查後，2名教保員自請離職，目前園長仍是負責人，初步判斷違反《兒少法》，將取消準公共化幼兒園資格，兩案調查報告10月24日會出爐，再交由社會局判斷懲處。

社會局表示，社福有去拜訪，也發文給教育局，等教育局報告10月底出爐，依照《兒少權法》評估，若有不正當對待狀況，將開罰6萬元，最高可罰60萬元。園長則表示，教育局已在處理，我們有教孩子，但沒有施虐，會等教育局報告出來。