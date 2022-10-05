來自彰化年僅20歲綽號阿中的年輕人，遭「朋友」詐騙欠下12萬，今年6月被騙到柬埔寨打工，一到園區就被扣護照、手機，還親眼目睹台人被電擊活活打死，家人陸續匯款百萬卻遲遲不放人，所幸最終尋求「快樂天堂基金會」協助，終於在上周六順利返台。

阿中說，因為家裡發生變故，為了救他跟地下錢莊借錢，已經沒有錢支付機票，今年9月逃出躲在旅館，所幸經當地善心人士與台灣朋友的協助下，輾轉找到「快樂天堂基金會」，最後由基金會協助機票等相關費用，讓阿中順利返台。

阿中返台後身上僅剩銅板，經過警方筆錄後哪裡都去不了，所幸經過基金會協助安置，經過居家檢疫、快篩後，才讓他有個安身立命的地方，阿中回憶，抵達柬埔寨就被載到「波客山」山上園區，園區很大，一個辦公室內少說有百來人，台灣、中國、馬來西亞都有，只要沒達標就被電擊、毆打，就這樣生不如死過了一個月。

後來因為新聞鬧大，柬埔寨當局開始掃蕩，他順利拿到護照、手機才與同夥逃出，互相踩背跨過圍牆，瘋狂的往馬路上跑，所幸經過當地人協助找到當地台人幫忙，其他夥伴因家人匯錢都順利返台，只剩下他沒有錢買機票，所幸最終在基金會協助，順利返台。

快樂天堂基金會董事長張雪如表示，很難想像一個20歲的孩子在柬埔寨歷經詐騙集團兇殘、一度面臨生死關頭，甚至親眼目睹同胞慘死，當地還有很多弱勢孩子困在柬埔寨，希望不要再有台灣的孩子被騙到柬埔寨，有任何需要協助的民眾，可以聯繫基金會。