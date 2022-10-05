1名網友日前與交往2個月的女友準備到台南玩2天1夜，2人都沒有性經驗，他為此偷偷準備了保險套，出遊當天時他意外發現女友包包放了1個「章魚玩具」，拍照PO文問說「這代表她也想要？」其他網友笑說這玩具很好用，「你今天有福了」、「晚上積極進攻吧！暗示這麼明顯了」。

該網友在Dcard上發文表示，他與女友交往2個月，日前與對方到台南玩2天1夜，2人因為都是處男、處女，他本來心裡就有打算能趁這次機會「做看看」，因此身上帶了保險套，但出發前仍不知道女友心裡怎麼想，直到出遊那幾日，他幫女友拿包包時，赫然發現裡頭有個「玩具」，讓他心中納悶「一般來說女生會隨身帶玩具嗎，還是代表她也想要？」

男子出遊當時意外發現女友包包放了1個「章魚玩具」，拍照PO文問說「這代表她也想要？」（翻攝自Dcard）

該網友分享的照片中，包包裡有一個外型像是「章魚」的小玩具；據悉該玩具是「吸吮按摩器」，女性通常稱之為「小章魚」也有的是豬的造型，章魚的嘴部就是吸盤，可以吸附身體各個部位，製造被被吸吮震麻的快感。

其他網友在原PO文章留言「搞不好是削鉛筆機」、「對喔這個就是玩具，女友蠻懂挑的，小章魚真的很好用」、「晚上積極進攻吧！他都暗示這麼明顯了」、「其實這個真的很難看出來是西斯玩具，難怪他敢直接放在袋子裡」、「不會直接問她哦」、「說不定人家只是想玩玩具不想破處，還是先問過對方吧」、「之前跟女友一起用過，體驗真的很好，你今天有福了」。