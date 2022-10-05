「相信年輕人這句話，不能只是口號，不能只是順應潮流，更不能只是為了選票！」國民黨新竹市長參選人林耕仁今(5)日在臉書提及他的青年政策，除了青年參與公共事務之外，針對「青年未來三支箭」聚焦在就業創業、居住問題以及多元發展三大面向。此外，本周日(10月9日)下午，林耕仁將會與國民黨青年團的年輕夥伴，一起在新竹火車站倡議18歲公民權，展現力挺青年參政決心。

林耕仁在臉書寫道，他參與新竹市長選舉至今，與許多年輕人交流對話過，他們來自社會各行各業，有離開新竹到外縣市發展，也有從外地來到新竹生活。多元的背景與經歷，讓林耕仁更加了解年輕人的想法與思維，這是前所未有的體驗，「學習保持開放心胸、多聽多問多了解，是我們這一世代可以做得更好的！」林耕仁推出的青年政策，除了青年參與公共事務之外，針對「青年未來三支箭」聚焦在就業創業、居住問題以及多元發展三大面向。林耕仁與許多社會青年面對面交流、對談後，彙整出年輕人現階段面臨最迫切、最關心的議題面向。

林耕仁盼打造最挺青年的平台，協助青年在新竹「發揮所長、安心成家、永續生活」，「不論你來自哪裡，未來新竹都能成為舒適宜居的幸福家園！」

一、鼓勵青年參與，共織發展藍圖：

1.調整青年事務委員會功能與加強青年委員代表性，跳脫純諮詢角色，針對在地需求與國際趨勢推動全面性的青年政策。

2.透過委員會定期舉辦青年參與公共事務論壇，鼓勵青年參與公共事務，探討可行的市政提案。

3.公開票選前三名的市政提案，提供給相關部門進行政策評估、研擬、執行方案，並邀請提出建議的青年一同參與。

4.定期盤點市政府的職缺資訊，擴大在地青年申請實習的機會，加深青年對於政府部門運作的認識與理解。

二、培育在地人才，友善創業環境：

1. 促成產官學合作，成立「新竹青年創力坊」，打造在地青年人才培育計畫，並提供新創諮詢與輔導。

2.一條龍式服務，為青創相關事務提供單一窗口的專業諮詢，並協助媒合青年創業育成機構團體，提升青創貸款便利性。

3.活化市有或媒合公有閒置空間，作為青創基地邀青年築夢。

4.針對求職青年建置企業媒合平台，爭取與新竹縣共同定期舉辦就業博覽會。

5.規劃青年返鄉打拼補助計畫，鋪平青年回家的路。

6.推動專屬新竹特色的地方創生，邀請青年加入，合力打造特色商圈。

7.建立電競產業和元宇宙等高科技媒合平台，提升青年科技培育，創造地方科技實力。

三、爭取賽事辦理，普及藝文表演：

1.盤點體育競技資源，爭取辦理國際或全國賽事，與企業或學校合作培養在地強隊，爭取在地主場優益成績。

2.市府帶頭鼓勵舉行各類藝文活動，營造人文素養高且友善宜居的城市氛圍。

3.開闢青年場域，作為青年群聚空間，開辦各類課程，鼓勵青年在工作之外培養興趣，身心健康減壓才能永續生活。

四、推行銀青共居，實現居住正義：

1.爭取興建3000戶社會住宅，其中20%作為青年住宅。

2.訂定「銀青共居」、「銀青換居」、「包租代管」政策，降低無殼青年比率，增進跨世代之間理解彼此的機會。

3.協助青年「首購優貸」，開設青年購屋相關課程，努力實現居住正義。

「挺青年，18歲公民權我們不缺席！」林耕仁提及，本周日(10月9日)的下午15:00-15:30，他將會與國民黨青年團的年輕夥伴，一起在新竹火車站倡議18歲公民權，展現力挺青年參政決心。