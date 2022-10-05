連鎖餐飲集團瓦城(2729)董事長徐承義宣布重啟展店計畫，並定調2023年為集團衝刺年，除了全球研發中心將於明年下半年正式啟用，進軍美國計畫亦將重啟、預計明年第三季在南加州開出美國首店，透過持續深耕台灣及進軍美國，目標2025年集團門市達200家。

瓦城擁有8品牌共140家門市，包括台灣137家、中國大陸3家。其中，「瓦城」台灣66家、中國大陸1家，「大心」台灣32家、「時時香」台灣15家、「1010湘」台灣14家、「非常泰」台灣6家、「十時湘」中國大陸2家、「YABI KITCHEN」台灣3家、「月月泰BBQ」台灣1家。

徐承義指出，儘管近3年台灣餐飲業受疫情嚴重影響，但集團創新腳步並未停歇，所有計畫在疫情即將解封下快速接軌，穩健邁出下一步。其中，「東方爐烤連鎖化系統」絕對為集團能積極拓點及快速布局海外的秘密武器。

展望後市，坐落於桃園中壢、樓地板面積近5千坪的瓦城全球研發中心，預計明年下半年正式啟用。完工後將能提供服務500家門市量能，除是集團未來飛快成長的堅實後盾，也是跨足海外市場的最雄厚台灣基地。

徐承義表示，瓦城全球研發中心包括統籌各店食材的「資源運籌中心」、把關食安衛生的「食品安全中心」、以獨家數據庫開發料理的「新品牌連發中心」、培養更多廚藝人才的「廚藝學院」、控管集團物流系統的「物流管理中心」共五大品牌。

此外，瓦城原規畫2021年進軍美國，但因疫情干擾而延後。隨著全球疫情狀況漸趨明朗、邁向與疫情共存方向明確，徐承義表示將正式重啟美國展店計畫，規畫明年第三季在美國南加州開出首家「瓦城」門市。

徐承義指出，全美東方菜系餐廳達7萬家，但僅7％為連鎖餐廳，其中泰國餐廳達5千家，但沒有任何連鎖品牌門市超過5家。集團瞄準此市場需求，將以「東方爐炒廚房連鎖畫系統」的核心優勢，配合在地化消費需求，希望征服美國饕客味蕾。

整體而言，瓦城下半年正式重啟事業拓展計畫，除持續在國內市場拓展版圖，亦將積極走向海外市場。徐承義透露，目前全力發展的品牌「時時香」，除了明年將在台加速展店，同時也已做好跨足美國市場準備，有望成為下一個進軍美國市場的品牌。