減碳潮流下，太陽能、風能已為傳統發電之外的發展趨勢，富邦全球ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄指出，以歐洲為首，太陽能、風能已在全球起飛，到2050年，太陽能、風能有望成為全球主要供電來源，已是大勢所趨，建議投資人在投資組合中不可忽略綠電相關產業。

歐美及亞洲主要經濟體，風能與太陽能已占總發電量相當比重。截至2021年底，在全球電力需求前100大國家中，太陽能與風能占總發電量10％～40％的國家已逾30國以上，主要為歐洲國家如西班牙、希臘、德國、英國等國家，另外占比超過4成的國家更有丹麥與烏拉圭。顯示太陽能、風能已在全球起飛。

洪珮甄進一步指出，在達成各國2050年淨零排放目標下，電力供給預測上太陽能、風能將成為主要供電來源。至2050年，全球可再生能源發電量將成長8倍，全球佔比由約3成上升至88％，其中以風能及太陽能為主，占比超過6成。美國政府目標2050年前太陽能供電佔全美45％，年度太陽能產能須額外擴充至4倍。

此外，股神巴菲特也持續積極投資綠能，顯示這股再生能源趨勢已不可忽視。如2020年的「雙子星太陽能計畫」斥資10億美元投資太陽能電廠、2021年初提出39億美元發展太陽能與風力發電，號稱「綠能史上最大投資案」巴菲特旗下的波克夏哈瑟威能源公司（BHE），預期至2030年將以風力與太陽能業務為主，整體再生能源資本支出比例將由29％大幅拉升至52％，其中太陽能與風能合計占比高達48％。

本周開募的富邦全球ESG綠色電力ETF，除了呼應上述的綠電商機外，更納入ESG概念，追蹤指數為ICE FactSet全球綠能ESG指數，該指數較重視ESG並排除具政治風險地區（中國/俄羅斯），相較於一般非ESG之綠能指數，波動相對較小。洪珮甄建議，在2050年淨零排放兆元商機下，該ETF篩選具ESG評比之企業迎合規範與國際潮流，鎖定全球大型企業掌握行業領先競爭力，「富邦全球ESG綠色電力ETF」是小額投資人參與綠電投資的最簡便管道。