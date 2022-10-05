國際名廚江振誠為愛跨界，開設「料理大師班」公益募款活動，只需捐款10美元（約台幣300元），即有機會成為20名中獎幸運兒之一。中獎者不用遠渡重洋學習米其林料理，便能於「RAW」餐廳穿上限定版聯名圍裙，與華人之光大廚江振誠近距離學做料理，體驗課程結束還能與主廚共享晚宴。

台灣糧食浪費問題嚴重，但有些家庭連三餐都無法溫飽。消除貧窮與飢餓，一直是基督教救助協會「1919食物銀行」的使命。因此，搭配這次1919食物銀行主題，江振誠特別強調：「食材沒有好壞，我將示範零浪費的高級料理，帶著大家把日常食材變身高級料理」，親自帶領學員了解「當季當地食材」採購過程，以及這些食材如何影響星級餐廳每季菜單的設計。

1919食物銀行的食物包，包含溫飽最重要的日常食材：白米、麵條、營養品、副食品、生活用品等。這次大師班江振誠將不藏私現場親自烹飪、邊示範邊講述料理技巧；他也期盼透過親身示範，將食材不浪費的訊息刻畫進每位學員心中。當天示範教學之後，20位幸運兒將能品嚐由大師精心設計的晚宴。

1919食物銀行與知名體驗活動平台EverSince合作，只要於活動期間（2022/8/22～10/17）於EverSince官方網站捐贈最低10美元至100美元（約新台幣300元～3,000元），就能獲得20至400個中獎機會，捐贈金額愈多，中獎機會愈多。得獎名單將於10月31日公佈，實際活動舉辦於11月中，得獎者能於活動當日額外邀請一位朋友參加，一同在「RAW」餐廳與主廚江振誠進行4小時的「料理大師班」體驗活動。活動收益扣除體驗費用後，將全數捐贈予1919食物銀行，持續為需要物資的弱勢家庭送暖。