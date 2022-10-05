到底南山人壽的股票質押借款實際情況如何？對此兆豐銀董座張兆順還原真相指出，這並非兆豐銀在９月份新增貸給南山人壽，而是兆豐銀行身為一筆190多億的聯貸案的擔保品管理銀行，這筆聯貸案管理銀行是合庫，但兆豐銀身為擔保品管理銀行，所以，全部質押的股票都掛在兆豐銀行的帳戶之上，但該聯貸案並非新的，而是三年前的舊案，只是因為最近南山人壽股票價值下跌很多，因此，使借款人潤成投控的這筆聯貸案，現在被銀行團追加股票質押擔保品。

由於兆豐銀身為擔保品管理銀行，也使得兆豐銀向證交所申報的資料，在9月新增470億股，因而遭立委郭國文質疑是否新增借款；對此張兆順則還原說明上述的真相，並進而指出，目前整個潤泰集團在兆豐銀的存款、放款部位，都約當400億，而且放款還小於存款，亦即等於超過十足擔保，至於上述的聯貸案，兆豐銀在190多億的金額裡，參貸部位僅36億，並非全部包辦。