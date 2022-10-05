台大研究船「新海研一號」上月遭日本海上保安廳艦艇騷擾，海巡署因而與日艦海上對峙10小時，多位立委5日在內政委員會關切此事。國民黨立委游毓蘭直言，由總統蔡英文命名的船隻在我經濟海域從事研究卻被日方驅離，簡直是裡子、面子都丟了。海巡署代理主任委員周美伍僅強調，第一時間已與日方表達嚴正抗議，並坦言同樣情形恐會再次發生，未來將持續與日方溝通與表態，也已準備好相對應作為。

內政委員會5日邀請海洋委員會主任委員率同所屬列席報告業務概況並備質詢，國民黨、民進黨、民眾黨等跨黨派立委皆關切海巡署與日艦對峙一事，質疑為何從事學術研究工作船隻，依然被日方驅離？海巡署未來是否有因應作為？

游毓蘭批評，新海研一號由蔡英文命名，明明在台灣經濟海域從事研究工作卻依然被日方驅離，簡直是裡子、面子都丟了。她尊重海巡署當下處置，可是海巡署人員現在台海西邊要面對中共干擾，往後在台海東邊卻要三不五被日本欺負，真是丟國家的臉。

面對多名立委質疑，周美伍回應，在新海研一號到達水域之前，海巡署每日召開會議掌握行蹤，而在事件發生後，由於新海研一號在我經濟海域內進行研究工作，海巡署當然全程在旁守護，讓研究如期如質完成，不受外界干擾。

周美伍說，台日存在既有溝通管道與平台，處理雙方海域問題，未來將持續與日方溝通與表態。他坦言，未來同樣情況恐會再次發生，畢竟東北角較為敏感，中國大陸與日本每日都派駐船隻，海巡署已有準備相對應作為。