據美國之音報導，英國新上任約一個月的商務大臣里斯-莫格（Jacob Rees-Mogg）延續前任做法，引用一條在本年初生效的法例，在約2星期時間內，2次因應國家安全考慮，為中資企業收購英國電力公司或電力項目施加限制。

報導稱，里斯-莫格在9月29日引用《國家安全與投資法》（National Security and Investment Act），對英國西北電力公司（Electricity North West）的收購案施加兩項限制，限制該公司把敏感資料轉移給中國收購方，並限制中國收購方任命企業特定員工 。

中資企業「紅石投資有限公司」（Redrock Investment Limited）正在收購共持有西北電力公司百分之35股份的兩家公司，英國商務部指，這宗收購有國家安全風險。

中國的「國新國際投資有限公司」（CNIC）在2019年聯同其他公司全面收購英國西北電力公司，其後把股份轉移至國企「國家開發投資集團」。

英國西北電力公司一名發言人對英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）表示，注意到商務部的命令，會完全遵守要求。

在此之前，里斯-莫格在9月14日介入中國國企「中國華能集團」的子公司在英國的電池儲能工程，又名「石山項目」（Stonehill project）。該子公司計劃全面收購項目的發展權，英國商務部就表示，里斯-莫格認為這宗收購有國家安全風險，因此施加兩項條件，包括要求中國收購方在委任項目營運方時，必須經過英國政府批准，並限制項目營運方向中國收購方分享敏感資料。

《國家安全與投資法》今年年初生效，授權英國政府審查和介入可能損害國家安全的收購。如果收購涉及包括國防、能源、通信等的17個敏感產業，而且收購比率高於百分之25，英國政府就有權審查。

該法案生效後，英國政府在5月底審查中資公司聞泰科技（Wingtech）收購英國最大的半導體公司紐波特晶圓製造公司（Newport Wafer Fab）。在7月中，英國政府禁止「北京無限願景科技有限公司」（Beijing Infinite Vision Technology Company）收購曼徹斯特大學（University of Manchester）旗下公司可以應用在軍事無人機或導彈上的視覺傳感技術。在8月中，英國政府又禁止香港註冊公司「香港超橙控股有限公司」（Super Orange HK Holding Limited）收購英國電子設計公司Pulsic。