彰化大葉大學資訊管理學系，4日與海量數位工程簽署合作備忘錄，雙方將攜手培育大數據與雲端ERP技術人才，協助彰化在地傳產業邁向數位化、智慧化，當天海量數位更直接捐贈市價3000萬的的ERP軟體授權給大葉大學，展現與大葉共同攜手推動人才的決心。

大葉大學深根彰化，與國內數一數二的ERP系統廠商海量數位工程合作，海量數位也無償捐贈自行研發的雲端ERP軟體，提供種子師資教學，共同輔導同學考取雲端ERP應用師證照，共同培育人才投入相關產業，強化產學合作，提升大葉學生未來職場的競爭力。

大葉大學校長顏鴻森表示，大葉是產學導向的大學，透過德國師徒制培養學生學用合一，讓學生在就學期間就能接軌產業，也感謝海量數位工程捐贈軟體給學校，這套軟體不僅幫助學生直接了解產業現況，提升就業競爭力，未來也能透過學校的研發量能，幫助彰化中小企業轉型，創造雙贏。

海量數位工程執行長洪弘毅指出，ERP（Enterprise Resource Planning，企業資源規劃）系統，是企業管理的一大利器，海量針對中小企業開發端ERP系統，未來能與物聯網、機器人等系統結合，創造更大價值，捐贈軟體只是開端，期盼未來能夠過更緊密的合作，開創產學雙贏。

管理學院院長汪志堅強調，彰化是中小企業的故鄉，公司期盼與大學合作，為企業注入活力完成轉型，未來大葉將帶領學生協助彰化地區產業，建構完整的資訊系統，持續往數位化、數位化發展。