【旅奇傳媒/編輯部報導】花在彰化，美在生活！喜愛園藝與花花草草的朋友，國慶連假期間，歡迎來彰化感受花卉園藝創意佈景魅力。「2022田尾園藝設計展-新植感生活」將在10月8日至16日，為期9天於田尾公路花園商圈驚艷盛大展開，現場規劃精彩的品牌同歡樂、人氣王票選、大師講座，還有三大主題、18處特色展區，展現田尾別樣風貌！

▲彰化縣長王惠美（後排左6）親臨佈展現場，與設計團隊相見歡。 圖：彰化縣府經濟暨綠能發展處／提供

▲「綠光森林」展區作品：FUN森林。 圖：彰化縣府經濟暨綠能發展處／提供

彰化縣長王惠美表示，這次設計展特別邀請9位設計團隊與在地店家共同創作，有植人之夢、植感生活、植物奇想3大主題，18處設計展區，天天都有精彩店家品牌日活動，亦有國際級大師CN FLOWER創辦人凌宗湧、工業設計協會理事長張漢寧、臺中花藝設計協會名譽理事長吳維宏等三場大師講座。

▲「合利園藝」展區作品：鳥語花鄉。 圖：彰化縣府經濟暨綠能發展處／提供

整個田尾展區，同步有22個在地商家舉辦系列品牌日活動，進行一系列主題同歡派對、達人藝樹展演、花園趣味尋寶、庭園音樂饗宴、深度植人導覽、手作體驗課程、啤酒微醺派對等精彩活動，還有趣味集章挑戰，集滿6個章，送精美小盆栽，集滿10個章，店家再加碼抽好禮活動，市值超過7萬元，甚至展覽期間購買當季植物或資材再享優惠；展品拍照打卡享租車八折優惠。

▲「金牌園藝」展區作品：芳艸間。 圖：彰化縣府經濟暨綠能發展處／提供

彰化縣府經濟暨綠能發展處表示，別出心裁的「田尾園藝設計展」規劃17處展區、1處社團法人台灣88工商協進會、和泰興業大金空調贊助展區，邀請9大設計團隊攜手17個園藝店家、餐廳、展區，發揮巧思展現讓人驚嘆的成果，秋高器爽的時節，正適合出遊，歡迎來田尾園藝設計展，踏青、賞花、享好康。

▲「美琪蘭園」以雨林缸呈現豐富雨林生態。 圖：彰化縣府經濟暨綠能發展處／提供

▲「2022田尾園藝設計展」適逢國慶連假開展，邀請大家一起來彰化旅遊度假。 圖：彰化縣府經濟暨綠能發展處／提供

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