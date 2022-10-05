莊姓視障男子獨自外出品嘗小吃，不慎跌坐在路旁，警方化身引路人。（警方提供）

台中市67歲莊姓視障男子獨自外出品嘗小吃，不慎跌坐在路旁險象環生，路人見狀緊急報警並在旁看護，員警火速抵達後給予包紮，並化身引路人，一步一步引導他過馬路、進入車站候車後才離去，暖警舉止感動許多路人。

大甲警分局后里分駐所警員宋智郁、陳禹帆日前接獲119轉報，稱轄內有民眾跌倒於路旁，馳赴現場後，發現是一位視力不佳、行動遲緩的男子跌倒於路旁，熱心民眾也在旁看顧周遭安全。

經詢問之下，莊男是搭乘公車到內埔市場散步、品嘗小吃，行進時不慎跌倒摔傷；幸經熱心民眾協助撥打119報案並幫忙看顧周遭安全，救護人員與員警到達後，予以適當檢查包紮、聯繫莊男家人。

由於莊男堅持無礙、欲自行搭公車至熟悉診所再行檢查，但考量他視力不佳、行動不便，員警宋智郁遂化身引路人，一步一步引導莊男過馬路、進入車站等候公車，另名警員陳禹帆則協助交通疏導。莊男與其家屬對於大家熱心協助感到相當感動，直呼有暖心警溫暖人心，讓民眾更安心。

大甲警分局呼籲，駕駛通過路口時應減速慢行，禮讓行人優先通行，落實「路口慢看聽，行人優先行」的觀念，大家共同建立良好的通行環境，保障交通安全。若民眾發現年長者或行動不便者需要協助時，及時給予幫助及關懷，讓社會處處有溫暖。