美系外資針對半導體產業出具最新研究報告，點出三大理由，看好半導體復甦時間點落在2023年下半年，也針對多檔半導體個股釋出最新評等、目標價。

美系外資表示，半導體經過快速的市場調整後，目前大多數股價都處於谷底，相信半導體產業周期會恢復，實際上並不會太遠，預計將落在2023年第三季，從歷史上看，股價會在周期前提前6個月反映，因此，相信現在是一個很好的機會。

美系外資預計，邏輯、類比半導體復甦時間點落在2023年下半年，主要是基於三大理由，首先，2023年在半導體零組件的快速價格侵蝕將使技術產品快速通貨緊縮；再者，晶圓代工將在第四季顯著放緩，這可能帶動2023年首季的庫存消耗，也會看到成本更低的產品(例如5G智慧手機、電視)；最後，全球經濟重新開放，帶動技術需求，尤其是智慧手機和汽車半成品的需求緊密相連，復甦只是時間點的問題。

除此之外，美系外資也點出，隨著大陸半導體持續本土化下，預計大陸半導體供應商將繼續在全球消費和工業半導體中獲得市占率，據《華爾街日報》報導，88%的大陸技術出口許可證申請在2021年已經獲得美國商務部批准。

美系外資也釋出半導體個股最新評價、目標價：台積電(2330)是投資首選，重申「加碼」評等，目標價維持720元；世芯-KY(3661)重申「加碼」評等，目標價維持1420元；環球晶(6488)重申「加碼」評等，目標價維持580元；新唐(4919)重申「加碼」評等，目標價維持168元；聯發科(2454)重申「加碼」評等，目標價維持800元；譜瑞-KY(4966) 重申「加碼」評等，目標價維持717元；晶心科(6533) 重申「加碼」評等，目標價維持450元；南亞科(2408)評等調高至「中立」，目標價維持48元；矽力*-KY(6415)重申「減碼」評等，目標價維持430元；穩懋(3105) 重申「減碼」評等，目標價維持110元；聯詠(3034)重申「減碼」評等，目標價維持161元。