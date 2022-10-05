特斯拉周二宣布自家電動車自本月起開始移除超聲波感測器（ultrasonic sensor）。該公司將繼續推進其安全和駕駛輔助功能僅使用相機鏡頭的計畫。

目前特斯拉電動車在前後保險桿上安裝12個超聲波感測器，而短距聲音感測器主要用於停車功能和偵測近距離物體。

特斯拉表示，未來幾個月全球Model 3和Model Y將移除超聲波感測器，而Model S和Model X則自2023年起移除。在這段過渡期，自動停車功能將暫時受到限制，但不會影響碰撞安全等級。

Guidehouse Insights分析師Sam Abuelsamid表示，這將為特斯拉省下幾塊錢，我的意思是，這些東西（超聲波感測器）非常便宜。不過，移除它們也能讓特斯拉節省一些晶片。

由於晶片短缺，特斯拉自去年起不再採用雷達傳感器。

執行長馬斯克曾表示，特斯拉只需透過相機鏡頭就能實現全自動駕駛（full autonomy），但他至今仍無法實現推出全自動無人駕駛計程車的目標。

在發生數起車禍事故後，特斯拉的Autopilot系統正面臨越來越多監管審查、法律訴訟與公眾檢視。