國民黨立委鄭麗文（左）5日在立法院披露一份來自鏡電視內部吹哨者的資料，表示鏡電視董監事9月22日向NCC行文，指出鏡電視至今違反NCC規定，人資和財務系統都與精鏡傳媒（鏡週刊）共用，且人資系統由精鏡傳媒掌握，強調鏡電視治理混亂，從年初過照到現在快1年，早就符合撤照條件。右為國民黨立法院黨團書記長李德維。（黃世麒攝）

鏡電視爭議不斷，國民黨立委鄭麗文今再爆，鏡電視董監事與財務長9月22日回覆國家通訊傳播委員會（NCC）中直指，鏡電視至今與精鏡傳媒（鏡週刊）無法切割，已違反當初NCC給照附帶條件要求，NCC應盡速撤照，否則將告發瀆職。（國民黨團提供）

鏡電視爭議不斷，國民黨立委鄭麗文今再爆，鏡電視董監事與財務長9月22日回覆國家通訊傳播委員會（NCC）中直指，鏡電視至今與精鏡傳媒（鏡週刊）無法切割，已違反當初NCC給照附帶條件要求，NCC應盡速撤照，否則將告發瀆職。

鄭麗文說，鏡電視董監事與財務長發文中也直指，鄭優與鏡週刊往來、交易頻繁，至今未依主管機關NCC要求，與精鏡傳媒（鏡週刊）切割，「人資與財務系統都是共用，人資甚至完全由精鏡傳媒公司掌控」，鏡電視完全沒有管理權限。

鄭麗文也提到，鏡電視董監事與財務長發文中還羅列鏡週刊承包鏡電視多少的案子，包含官網與APP都是由精鏡傳媒公司（鏡週刊）包辦，種種相關作為都已符合對鏡電視撤照條件。

鄭麗文質疑，對比收視率很高的中天新聞台因政治不正確，不幫當權者擦脂抹粉，就受當權者政治打壓撤照，罔顧中天員工工作權；鏡電視以讓大家唾棄的狗仔出身，沒有專業經營經驗，居然可以在NCC拿到執照？

鄭麗文表示，事涉NCC節操與形象，NCC此刻應該展現原則與風骨，應該最短時間撤照，否則只要繼續護航就是坐實是蔡英文總統打手，國民黨團一定告發NCC主委陳耀祥違法瀆職與圖利，捍衛中華民國憲政體制。

鄭麗文指出，NCC今年2月11日發給鏡電視執照的公文附帶條件註明保留許可廢止事項，要求鏡電視必須與鏡週刊清楚切割，經營管理不能有鏡週刊相關人士不當介入、交易財務往來，否則NCC可以廢止鏡電視執照。

鄭麗文說，NCC於8月24日針對鏡電視無法平息的經營權之爭要求回答，鏡電視董事長與總經理竟在未開董監事會下就回覆；9月2日NCC再要求董事長鄭優、董事會與財務長補正回復，董事長再扣留公文，私自回覆。

鄭麗文表示，鏡電視董監事與財務長發現，鄭優等人跳過董監事會逕行回覆NCC相關事宜，9月22日主動發文回覆NCC詢問事項，並告發竟電視欺瞞相關情事。

鄭麗文指出，鏡電視董監事與財務長於9月22日發文中指出，鏡電視與鏡週刊至今沒辦法切割，大部分鏡電視經營團隊成員都是鏡電視前董事長、現任鏡週刊社長裴偉所聘，或與裴及精鏡傳媒公司（鏡週刊）牽連甚深。

鄭麗文批評，鏡電視已經公然違反當初NCC給照條件，2月至今根本把NCC講的話當空氣，至今經營權換4次董事長，無止境循環，無法與裴偉切割，難道是不聽裴的話就換掉？

鄭麗文也質疑，裴偉後台很硬，辭掉董事長還是陰魂不散，黑手伸入鏡電視，難到鏡電視拿到執照也是因裴神通廣大、直達天聽、直通蔡英文總統，「要蔡英文管NCC，不是要NCC來管鏡電視」。