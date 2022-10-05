無黨參選苗栗縣長的苗栗議長鍾東錦日前被指涉入傷害致死案件，他澄清這是惡意抹黑，並在5日透過臉書發文，稱上任後要推動成立苗栗更生人陽光輔助協會，為司法造成的缺口填補遺憾，幫助更生人重返社會。

鍾東錦表示，這2天他議會好同事對他的指控，自有司法會還他清白，也許不是現在，也許那時選舉已經打完，但這都不影響大家的問政表現。他認為這位年輕的競爭對手，也成為他人生旅程上另一個好導師，也要呼籲年少的鄉親好朋友們，一定要珍惜自己的羽毛，否則將要面臨社會的檢驗時，過程會是無比煎熬。

鍾東錦說，無論是對手還是執政黨，在剩下的50多天裡會使出什麼司法手段，他都了然於胸，也希望支持者們要保持理性，用正面競爭的方式，證明苗栗人不是可以輕易被操控的一群。

他指出，從這個事件中我也更清晰地感受到，一個已經受過司法制裁的更生人，即使洗心革面，想要重返社會的路途，到底有多麼艱難，所以希望推動成立苗栗更生人陽光輔助協會，要為付出過代價，想要重返社會的更生人，打開那扇通往家園的大門。