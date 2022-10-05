NCC主委陳耀祥今（5日）接受國民黨立委傅崐萁質詢，關於《鏡電視》與《TVBS新聞台》的移頻案，陳耀祥說：「TVBS不用移頻，此案今早已駁回，TVBS是表現不錯的新聞台」。

TVBS對此回應，「感謝NCC考量消費者權益、市場競爭、內容多樣性等因素，駁回TVBS移頻案，保障優質媒體永續經營的空間，也感謝NCC主委陳耀祥對TVBS新聞台的表現予以肯定。TVBS嚴謹把關新聞製作內容，多次榮獲卓越新聞獎肯定，不但收視率長年維持第一，也是深受閱聽眾滿意，習慣收視之優質新聞頻道，不論從新聞專業、內控機制，收視表現等各方面，TVBS新聞的確都是前段班。英國牛津大學路透社新聞學研究中心《2022全球數位新聞報告》中，TVBS更連續五年評為【最受信賴之商業電視新聞品牌】、連續六年榮登【最常使用之廣電新聞媒體第一名】。台灣媒體觀察教育基金會於發表的『2019台灣新聞媒體可信度研究』研究，結果亦顯示無論是民眾最常收看的新聞頻道、還是媒體工作者對於電視新聞的首選，都是 TVBS 奪冠，未來TVBS也會持續製作優質新聞內容，並全力拓展英語新聞佈局，讓台灣新聞與觀點能為國際媒體所見。」