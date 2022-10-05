年底台北市長選戰引發各界關注。一份最新民調顯示，國民黨台北市長候選人蔣萬安支持度40％、無黨籍黃珊珊23%，民進黨陳時中則以22％墊底。媒體人單厚之昨（4）日稱「『棄保』會發生在陳時中和黃珊珊身上」，而相較之下「棄中保珊」較易發生，引發熱議。不少網友對此相當贊同，更有人驚呼：「一次有兩個人可能被棄保，這絕對是台灣選舉史上第一！」

《TVBS》3日公布台北市長最新民調，蔣萬安以40％支持度奪冠、無黨籍黃珊珊支持度23%，兩人差距拉大至17個百分點，民進黨陳時中則以22％名列最後。

根據《美麗島電子報》4日報導指出，單厚之認為，黃珊珊的背景和藍綠都有一些淵源，因此在兩黨之間都能拿到一些票，而「棄保」則要看「仇恨」和「恐懼」，討厭某一個候選人的陣營，因此轉投給心目中次佳的候選人。從《TVBS》的民調可見，現在蔣萬安和黃的差距拉大，蔣被黃棄保的危機大致解除，只要能夠維持目前的趨勢，那麼當選的可能性就很高，但這也讓「棄保」會發生在陳時中和黃身上，「棄中保珊」會比「棄珊保中」更容易、也更有效。

此說法引熱議，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「一次有兩個人可能被棄保，這絕對是台灣選舉史上第一！」「台北市選舉要天翻地覆了」、「選情即將大洗牌」、「陳時中真的很討人厭，但另外兩個也不強，這就是為何棄保說不斷的原因」、「分析得很有道理」、「我也認為陳時中會被棄掉」、「綠營最後為了不讓蔣當選，可能會含淚投黃」。