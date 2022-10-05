第六屆亞太區農業技術展覽暨會議(亞太農業展)預計將在11月10~12日在臺北南港展覽館一館盛大登場，本次參展廠商共有九家。行政院農業委員會農業生物科技園區(PABP)本次為協助業者推展農業循環及相關機能性原料、產品產業推動國際業務，嚴選園區內九家優質廠商共組「農科園區館」，展出內容涵蓋循環經濟、智慧農業、冷鏈物流等相關產業已商品化產品，期望透過展期間各項媒合活動，促使園區參展廠商與買家洽談，增進未來合作機會，協助拓展國內外銷售通路。

行政院農業委員會農業生物科技園區位於臺灣屏東縣，是臺灣唯一國家級農業生物科技園區，也是全球唯一成型的農業高科技產業聚落。開園迄今共匯聚超過110家的特色農企業進駐，並逐漸形成天然物加值、水產養殖、禽畜生技、農業資材、農業設施、技術服務等產業聚落，加上與園區外的上下游合作廠商串聯形成龐大產業供應鏈，發揮強大的群聚綜效，展現農科園區磁吸效應實力。

農科主任謝勝信表示，身為臺灣唯一以農業科技為主軸的產業園區，因應產業趨勢將加快數位化提升，面對後疫情時代的嚴峻及挑戰，將持續健全產業聚落服務機能，而園區也將持續帶領優質廠商共同參展，展望國際市場商機，協助業者開拓銷售通路。

本次參展廠商共有九家，包含研發菌霸、菌王發酵系統設備，開發各式微生物肥料及其農藥產品的聯發生物科技、微生物的應用，並研發出多款農用及水產養殖系列產品，增強植物及水產動物抗病力，提升產品品質及產量的甲宸生技；與工研院合作最新物流科技與物聯網技術，擁有全臺布局最完整的冷庫與低溫物流中心，也是唯一能執行全通路配送並提供一站式高品質服務的全日物流；引進日本專利高溫發酵技術製成發酵魚粉，進而改善養殖環境，串連起副產物再利用之上下游產業鏈的允偉興業；專事臺灣水產食品加工、調理及包裝，提供來自全球最新鮮、健康、安全，具產銷履歷的水產食品的洋利國際；主要發展健康種苗，內容包含各式草莓及中草藥的種苗銷售、農業規劃輔導、特定種苗培育及農產品行銷輔導的格園社會企業；以友善環境為核心，全方位養殖配套服務包括漁電共生、環境調查、施工計畫、養殖系統設計、水產智慧化生產管理與獨有種苗資源的峰漁；致力於動物疫苗產業，研發出第一支符合GMP標準的動物用疫苗的萬能生醫；專精農法技術研發與產業創新，仿雨林生態與人體內循環機制，開創擁有多項專利的興藝峰生技。