志工媽媽們多才多藝，包辦大小事，樂於投入社區各項活動，讓這個過去被社區所遺忘的幼兒園，變成社區最愛的樂活空間。(社區提供／吳建輝彰化傳真)

今年在社區理事長與志工的努力下，有在地企業挹注金費，一起將廢棄幼兒園重新整理，華麗轉身變成老人供餐的社區據點。(社區提供／吳建輝彰化傳真)

2019年上任的社區理事長吳憶琪，萌生改造活用的想法，找來在地企業協助，順利將幼兒園變成長輩喜愛的共餐環境。(社區提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣溪湖鎮忠覺社區活動中心，20餘年前未落是照顧社區幼兒，設置鎮立公托機構，不過後來面臨少子化，幼兒園關閉荒廢，今年在社區理事長的努力下，有在地企業挹注金費，將廢棄幼兒園重新整理，華麗轉身變成老人供餐的社區據點，理事長吳憶琪表示，感謝八馬國際王文欽博士熱心社會公益，造福社區長輩。

隨著時代演變，台灣生育率不斷下降，老年人口則是不斷增加，已經面臨超高齡化社會的挑戰，彰化縣溪湖鎮忠覺社區的鎮立幼兒園，因不敵少子化衝擊，已經倒閉若干年，2019年上任的社區理事長吳憶琪，萌生改造活用的想法，找來在地企業協助，順利將幼兒園變成長輩喜愛的共餐環境。

吳憶琪表示，接任理事長時盤點社區資源，看到廢棄的幼兒園讓她相當難受，也代表時代的演變，看著房屋設備損壞、雜亂不堪的屋況，真的非常心疼，一開始就擬訂以照料社區長輩為主，因緣際會下接觸王博士，在了解房舍損壞與修繕情況，允諾協助整修。

吳憶琪說，過去荒廢的幼兒園已經不見，經過努力變成充滿笑聲的五星級共餐環境，忠覺社區是典型的農業村莊，充滿濃濃的人情味，志工媽媽們多才多藝，包辦大小事，樂於投入社區各項活動，讓這個過去被社區所遺忘的幼兒園，變成社區最愛的樂活空間。