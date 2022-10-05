宜蘭利澤焚化廠協助花蓮每日處理垃圾量降至30公噸，花蓮垃圾量只能打包，等台泥水泥窯氣化系統完工協助處理，原定今年底完工，受疫情影響缺工缺料導致工期延宕，環保局表示，已與台泥變更相關契約，延到明年6月氣化處理系統試運轉，就能緩解花蓮生活垃圾問題。

花蓮縣並未興建垃圾焚化區域，加上各鄉鎮掩埋場已趨近飽和，縣環境保護局自2020年起向中央爭取經費執行垃圾分選前處理打包計畫，目前已打包5萬1153公噸，減少花蓮縣堆置垃圾二次污染。

環保局表示，花蓮縣日平均生活垃圾產量168公噸，長年交由宜蘭利澤焚化廠協助處理，但該廠經常歲修，加上需活化當地掩埋場，因此限縮花蓮垃圾代燒量。

縣府於2020年度依促進民間參與公共建設法推動水泥窯協同處理廢棄物民間自提BOO案，由台灣水泥公司取得最優申請人並與花蓮縣簽訂契約，將透過氣化技術處理廢棄物所產生的合成氣，可直接作為原有水泥製程的替代燃料。

環保局廢棄物管理科長張華砡，2020年12月18日此案環差通過後，碰上新冠肺炎疫情影響發生缺工缺料問題，導致動土施工後興建進度延宕。目前建築物基礎鋼構已定位，現正進行細部作業、氣化處理系統設置等工程，並於天候和安全條件允許下全力趕工中。

張華砡表示，環保局已與台泥公司辦理契約變更作業，預計2023年6月進行氣化處理系統試運轉，緩解花蓮縣生活垃圾問題。

台泥公司也因此案決定擴大規模，結合DAKA園區打造再生資源利用中心，投資金額原本氣化處理系統6億元，擴大增加建設DAKA園區至47億元，這部分預計2024年完工。