老男人愛嫩妹，名嘴鄭弘儀分享，一個70多歲的企業家，與元配離婚後，與40多歲的熟女再婚，兩人相差30歲，但這個太太一直都很用心照顧男方，沒想到這個有錢有閒的企業家竟不知足，又愛上年僅20歲的少女，讓太太氣到不願意繼續照顧他，並報復他不幫他領藥，而企業家也不在意，就這樣停止所有慢性病藥物，改吃威而鋼補充體力，結果不久後就突然猝死。

鄭弘儀近日在節目《新聞挖挖哇》上分享，以前認識一個70多歲的企業家，與元配離婚以後，和一名40多歲的熟女再婚，而這位小他30歲的太太非常用心照顧他的身體健康，不但謹記男方要回診的時間，連吃藥的時間、服用劑量都逐一替他記得清清楚楚。

鄭弘儀表示，本以為兩人就會這樣過下去，怎料幾年過去，這位企業家竟然變心喜歡上了一個才20多歲的年輕女孩，兩人年紀整整差了50多歲。而40歲的太太得知真相後非常憤怒，最後甚至氣到不願意繼續照顧對方，並報復性的拒絕到醫院替男子領藥。

鄭弘儀指出，企業家不知道要怎麼去拿藥，索性就不吃了，後來為了有體力和20歲的小女友翻雲覆雨，甚至還改吃威而鋼等壯陽藥來增加體力，結果由於企業家本身年紀大了，加上擅自停止服用慢性病藥物，某天突然猝逝。而他的遺產則因為家裡人口組成複雜，耗費很久的時間才處理好。