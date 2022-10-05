民進黨新竹市長參選人沈慧虹5日舉行交通政策記者會，針對民眾黨竹北市長參選人林冠年因酒駕被火速切割，沈慧虹批評，高虹安遇事就閃躲、說謊、切割，如何能承擔市政？而對於柯文哲挖角風波，她表示已多次還原真相，而基於信任她當時也都有清楚告知林智堅相關訊息。

林冠年傳酒駕醜聞，被高虹安火速切割，沈慧虹表示，民眾黨碰到事情總是顧左右而言他，先混淆視聽接著切割，高虹安一日三切割，切割吳子嘉、切割志工團，也切割林冠年。

沈批評高虹安是黨部主委，林冠年是新竹縣黨部竹北執行長，酒駕發生在今年8月，卻到現在才有動作，是閃躲、掩藏，還是說謊？沈慧虹也呼籲高虹安，遇到問題就說清楚、講明白，不要迴避外界的疑問。

至於求官風波，沈慧虹說，公務員所受訓練是謹言慎行，每句話皆經得起考驗，她也已在臉書上還原真相並多次說明，柯文哲也承認是挖角非求官，但她在地方上已遇到民眾向她反應此事，盼惡質選風趕快停止。

前市長林智堅也發臉書為沈慧虹抱屈，沈慧虹表示，7年多前受邀到新竹工作，也愛上這座城市，新竹是她的家，盼繼續為新竹打拼，柯文哲的邀請她都婉拒。她也說，與林智堅是戰友、是夥伴，與柯文哲的會面、通話情況，當時她也都轉達給林智堅。