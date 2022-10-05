南韓知名主持人朴修弘（박수홍）2021年於真人實境綜藝節目《我家的熊孩子》中，曾透露自己遭親哥騙光近100億韓幣（約新台幣2.7億元）家產，日前又發現哥哥瞞著他買下8張死亡險，且受益人全是兄嫂一家，讓他痛下決心提告。在昨（4）日上午，朴修弘也出庭與兄嫂一家及自己的父親對質，但沒想到卻爆出他遭父親痛毆的事件，再度登上新聞版面，讓眾人震驚不已，而韓國媒體也獨家專訪到朴修弘的父親，公開痛毆他的真實原因。

根據韓國媒體的報導，朴修弘84歲的父親於4日出庭審理時，對於朴修弘的各項指控感到心寒，甚至認為朴修弘就是把他們與兄嫂當成小偷，讓他在對質的過程中忍不住激動情緒衝上前向朴修弘踹了一腳並飆罵髒話，朴修弘也被這突如其來的攻擊嚇到倒在地上，而兄嫂則是冷眼的站在一旁觀看、毫無情緒反應。朴修弘被送到醫院治療後，仍透過手機擴音繼續接受檢方偵訊調查，但在這7個小時的偵訊過程中，不停聽到朴父激動的叫罵、嘶吼聲，讓朴修弘難過表示未來不願再與其他家人一同接受調查，最後中斷偵訊。

事後，韓媒《SBS演藝新聞》當天也獨家採訪到朴父，只見朴父不好氣的指責朴修弘，表示他隔了1年半才見到父母，竟然連問候一聲或是說句「對不起」都沒有，過去他們還曾到他家幫忙打掃、送小菜，現在竟然遭到這樣的對待，還要要求80多歲的老父母接受調查，認為朴修弘要先說聲對不起才對，言語中滿是不諒解。

接著朴父也否認朴修弘100億家產遭哥哥騙光的事情，甚至表示朴修弘根本賺不多；至於朴修弘堅稱哥哥拿他的錢投資房地產，自己卻沒有獲得該得到的利益，朴父則表示他們兄弟各拿一半；而哥哥佔領公司的資產，朴父則直接擔下，表示領出來的現金都是他拿走的，之後他也有把一部分還給朴修弘，說法似乎都與朴修弘有很大的出入。而朴父最後也忍不住再度痛斥朴修弘，認為他這段時間竟背叛家人自己逃跑，還把家人當成賊，到底有什麼好可憐。