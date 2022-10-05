日本自11日起開放自由行。

日本自11日起開放自由行，日本厚生勞動省昨（4）日新增認可5款疫苗，觀光客只要打滿3劑，入境時就不用出示陰性證明，不過這5款疫苗中仍不包含台灣的高端疫苗，另外新增了大陸的科興疫苗、國藥疫苗、康希諾生物公司研發的單劑型克威莎疫苗、印度血清研究所的Covovax疫苗及Covishield疫苗。

日本厚生勞動省昨日在官網公布11日起入境日本的觀光客疫苗措施，一共新增認可5款疫苗，遊客只要打滿3劑，入境後就不需要取得病毒檢測陰性證明。

新增的5款疫苗分別為中國大陸的科興疫苗（Sinovac）、國藥疫苗（Sinopharm）及康希諾生物公司研發的單劑型克威莎（Convidecia）疫苗，以及印度血清研究所（Serum Institute of India）生產的印度版AZ疫苗「Covishield」、印度版諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗「Covovax」。

不過新增名單中仍未見台灣的高端疫苗。

11日以前，日本認可的疫苗共6款，包括輝瑞/BNT、莫德納、AZ、嬌生、Novavax及印度國產疫苗「Covaxin」疫苗，11日起新認可5款，總計日本將認可11款疫苗。

自11日起，國人入境日本觀光，只需要出示有效的、符合日本規定的疫苗證明，若無法出示符合規範的疫苗證明，仍需要在出發前出示72小時內病毒檢測陰性證明。