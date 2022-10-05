桃園市選情因前新竹市長林智堅論文抄襲退選、八德國民運動中心羽球場館天花板因台東強震崩落等事件，一再成為外界焦點，其中據多份民調顯示，張善政和鄭運鵬之間差距很小。前立委沈富雄也忍不住直呼，桃園市的選情「很奇怪！」

據國民黨桃園市議員黃敬平9月27日在臉書所公布、自當月16日統計至18日的自費民調顯示，張善政的支持度32.3%，鄭運鵬為28.6%，無黨籍候選人鄭寶清與民眾黨候選人賴香伶的民調則分別為9.9%與4.5%。

沈富雄昨（4）日在政論節目《少康戰情室》指出，桃園的選情其實對國民黨是絕對有利，但國民黨候選人張善政「就是太善良、打不起來」，而他的對手鄭運鵬比較活潑、靈活。

沈富雄表示，鄭運鵬很多空戰的設計巧思都是自己來的，同時也可以看出他不太靠團隊，但是鄭運鵬有一個麻煩，就是林智堅設了一個「天花板」把他蓋住，同時民進黨整體的氛圍也把他的腿拉住了，因此他有一點施展不開，但在此情況下又碰上張善政，「就好像沒有在選一樣」。

因此若要評論年底大選，沈富雄認為在台北市方面民進黨候選人陳時中「完了」，民眾黨新竹市長候選人高虹安選情沒有問題，但現在大家沒有辦法說、也沒人敢去預測桃園市最後的結果，同台的前立委郭正亮也補充「基隆也是」。