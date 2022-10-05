民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天批評對手國民黨張善政只看到桃園小問題看不到桃園的好，對此張善政回應，以八德運動中心為例，一個地震剛完工的天花板就塌下來，這個叫做桃園的好嗎？還被CNN廣播到全世界都知道，覺得一點都不光榮，一點都不好，桃園人不會以這種豆腐渣工程綠豆渣工程為好、為榮。

張善政要求鄭運鵬能不能為桃園人生氣一下，遭反批張只會氣噗噗，張善政對此表示，希望他生氣一下下就好，其實是希望鄭運鵬爭氣一點，替桃園人爭一口氣。他身為桃園市長參選人，當然應該要替桃園人爭取福利、替桃園人講話，可是面對這麼多的工程的問題，從八德運動中心到蘆竹國民運動中心到市政府的廁所，一一都出現問題，結果他一句話都不吭聲，不替桃園人講話。他也批評，鄭運鵬難道只是鄭文燦的小跟班嗎？

另外，鄭運鵬也批評張善政在中央當政委時，也沒有為機場捷運5年不能通車生氣，他則說，這只是鄭運鵬在轉移焦點，沒什麼好回應。