留學英國的學霸網紅徐恩(Hannah)，擁有女神外貌和超魔鬼的身材，前年萬聖節她扮成哈利波特中的「妙麗」現身北捷車廂，低胸的火辣造型讓網友戲稱是「成人版」，令她的知名度大開，時常在社群分享辣照的她，近日上傳一段游泳完上岸的影片，狀似因感到有些寒冷而狂抖6秒，令細肩帶泳裝內的震波全被看光。

徐恩近日在IG放上游泳完的影片，可見她身穿黑白針織的比基尼，飽滿的凶器險些溢出，細肩帶凸顯出她的雪白肩頸，不過因才上岸不久，披著白色毛巾的她，因溫差過大冷到直打哆嗦，卻不忘放送福利，可見她向前跳動時賣萌嘟嘴，雙手擺放在胸部兩側，邊往鏡頭靠近時，除了晃動更擠出深邃事業線。

對此，徐恩在IG透露：「時間跟乳溝一樣擠一下就有了」，這番超火辣的發言，立刻吸引網友們的眼球，紛紛留言寫下：「妳不用擠就有了，再擠大家生氣了」、「我也跟著抖動了」、「妳還需要擠壓，感覺小冷」、「我只擠了個寂寞」、「別讓長輩著涼囉」、「徐恩美女好辣，確實確實」、「美麗的女神說得不錯」。

徐恩靠近鏡頭時，露出超深邃的事業線。(圖/徐恩 IG)

徐恩曾在北捷車廂Cosplay成人版妙麗而走紅。(圖/徐恩 IG)

現年26歲的徐恩，是畢業於英國倫敦大學的高材生，IG擁有超過52萬人追蹤，走紅至今常放上養眼照，向粉絲秀出好身材，回到台灣後，徐恩還因亮眼外型，受邀上過《綜藝大熱門》、《我這麼可愛》等綜藝節目，並在綜藝《國光幫幫忙》中展現超強記憶力。之後又在北捷Cosplay成人版妙麗，就此走紅。