外來入侵植物小花蔓澤蘭，經林務局開發製成的醋液不但能防治小黑蚊，還發現醋液酚多精能降解環境空氣中的異味，未來對於毛小孩的飼主將是一大福音。

小花蔓澤蘭會攀爬纏繞在樹上，讓樹木無法行光合作用後慢慢死亡，對環境生態影響相當大，林務局長期鼓勵民眾認識並防治、去除小花蔓澤蘭。

花蓮縣政府與林務局花蓮林區管理處合作，在鳳林鎮「狗貓躍動園區」試驗使用小花蔓澤蘭醋液研製的酚多精除味產品，能降解環境空氣中的異味。

縣府農業處長陳淑雯指出，小花蔓澤蘭原產於南美洲，具有向陽性，常見生長於陽光日照充足場域，因小花蔓澤蘭繁殖力強，其蔓莖的每個植株片節除了可長出新芽外，節及節之間都能長出不定根，難以徹底移除，影響自然生態極大，目前已被世界自然保護聯盟列入「世界百大外來入侵種」，現已大面積分布並常見於花蓮的低海拔坡地、休耕農地等。

陳淑雯說，配合政策清除小花蔓澤蘭，目前花蓮縣收購價已提高為每公斤新台幣8元（林務局5元+縣府配合款3元）；2022年獎勵金預算約為144萬元（中央補助90萬元、縣府配合款54萬元），預估收購180公噸，未來透過研發產品及其可用性，也許是一個清除小花蔓澤蘭的契機。

花蓮縣動植物防疫所管理的「狗貓躍動園區」主要以收容流浪犬貓為主，最大收容量為犬約330隻、貓約20隻，由於動物生活所產生的排遺、污水等，民眾常反映有異味難接受；此次試驗合作，除了促進環境永續，也可開創另類經濟契機。

花蓮林管處發布新聞稿表示，經創意發想，利用小花蔓澤蘭生長速度快和生物量大的特性，2021年啟動多元利用計畫，將植物體製成醋液，再研發成小花蔓澤蘭酚多精，經過台美檢驗及SGS檢測，小花蔓澤蘭醋液完全不含重金屬，且對金黃色葡萄球菌的抗菌效果更高達99.9%，酚多精是天然酸性且有效抑制細菌孳生的清潔劑，能快速去除髒汙，適用於生活環境、寵物飼養區域及孩童遊戲區域。（編輯：陳仁華）1111005