苗栗縣泰安鄉泰雅文物館從5日起展出泰雅創新編織藝品。（謝明俊攝）

苗栗縣泰安鄉泰雅文物館從5日起展出泰雅創新編織藝品，包括日常生活最重要的菸草袋。（謝明俊攝）

旅澳美術博士劉儒華（中）帶領泰安國中學生一探國際美學奧妙。（謝明俊攝）

旅澳美術博士劉儒華（中）帶領泰安國中學生印製創新的泰雅布巾。（謝明俊攝）

苗栗縣泰安鄉泰雅文物館從5日起展出泰雅創新編織藝品，泰雅族頭目主持開幕祭拜祖靈祈福儀式。（謝明俊攝）

苗栗縣泰安鄉泰雅文物館從5日起展出泰雅創新編織藝品，開幕儀式演出創新泰雅舞蹈。（謝明俊攝）

苗栗縣泰安鄉泰雅文物館從5日起展出泰雅創新編織藝品。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為了傳承泰雅族傳統編織、串珠等服飾藝品，特別安排國際級藝術家及原民工藝師，進駐泰安國中小學，教導原民學生們學習製作泰雅傳統編織藝品，其中旅居澳洲達40年的美術博士劉儒華，親身來到偏鄉泰安國中教導學生用國際觀來擴展傳統文化的廣度，原民工藝師林美貞教導學生傳統編織藝術之美，泰雅文物館從5日起展出師生聯展，讓原民文化代代傳承下去。

苗栗縣政府文觀局及原民中心為了有效傳承泰雅族傳統編織藝術文化，特別選定泰雅族學生占多數的泰安中小學為培育重點基地，並向各界招募不同領域的藝術工作者，帶領學生們學習多面向的藝術美學涵養，其中，旅居澳洲長達40年的澳洲美術博士劉儒華，因緣際會回到台灣探尋原住民文化，向文觀局提出計畫參與原民藝術傳承工作獲選，劉儒華才與泰雅族年輕學子結下這段學習之緣。

劉儒華出身高雄，後來隨著丈夫移民澳洲，劉儒華本身擁有會計師資格，長期在澳洲從事會計師工作，在當地社會屬於高所得階級，2001年，40歲的劉儒華工作成就達到顛峰之際，卻被澳洲原住民藝術文化所吸引，她於是進入大學美術科系，從零開始學習，最後獲得澳洲新堡大學的美術博士學位，專攻澳洲原住民藝術文化。

6年前，劉儒華回到故鄉遍訪各地原鄉，探尋各族原民文化，在因緣際會中看到苗栗縣政府文觀局招募師資廣告，因而開啟了劉儒華與原民學生們的師生緣，專門引領學生以更廣闊的國際美學理念，來傳承傳統泰雅編織，擴大傳統泰雅藝術的可見度。

經過1年的教習，泰安國中學生跟著泰雅工藝大師林美貞學習傳統的菸草袋、串珠、頭飾等織品編織，並跟隨劉儒華學習印製具有國際感的泰雅布巾，師生作品從5日起在泰雅文物館展出，讓大家看見泰雅新生代的工藝能量。