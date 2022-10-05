民進黨新竹市長參選人沈慧虹5日發表「135」交通政見，將打通「1」外環斷點，客雅大道向東延伸，讓香山直通東區，新闢「3」座跨縣市橋梁，為台一線替代道路、跨頭前溪道路與高鐵橋下聯絡道三期，大新竹生活圈更緊密，並推動「5」楊高架延伸到頭份，台北到新竹只要45分鐘。

沈慧虹5日在市議員施乃如、鄭美娟、李妍慧、曾資程，議員候選人林盈徹、楊玲宜、劉彥伶陪同下，舉辦交通政策記者會。

提到竹市的交通結構，沈慧虹說，園區14萬從業人口、大新竹為共同生活圈，新竹縣市人均持有車輛數最高的城市，為改善交通，過去市府也打通瓶頸路口、新闢道路、調撥車道等，也完成如光復路一段525巷與高峰路110巷拓寬、大學路51巷打通、寶山路調撥車道等。

此外，也推動經國橋、光復路智慧化管理與時制重整，今年配合公道三路通車也擴大延平路時制重整，年底也將啟動經國路時制重整與動態號誌的試驗計畫，盼解決竹科交通壅塞問題。

沈慧虹也提出「135」交通政見，首先「1」是打通外環道路最後一個斷點，客雅大道向東延伸，是讓香山直接連接東區、科學園區的關鍵節點，減少交通時間，也讓東區、園區的生活圈延伸到香山。

其次，沈慧虹也將打造「3」座跨縣市橋梁，包括「台一線替代道路（武陵斷頭橋）」、「跨頭前溪道路」及「高鐵橋下聯絡道」，解決新竹縣市的共同的交通問題。

最後的「5」是五楊高架延伸到頭份，沈慧虹表示，感謝柯建銘過去協助成功爭取經費，可讓在新竹系統上下的車潮分流，也可暢通國道一號，有望紓解上下班塞車，實現台北到新竹只要45分鐘。

「同理心是推動交通政策的關鍵，」沈慧虹說，交通建設影響民眾生活，推動建設時更要有同理心，照顧每個族群，讓道路安全、便利、順暢，也預告接下來將持續發表其他交通政見。