外師James Miller為嘉義縣奉獻英語教學10餘年，在偏鄉小校服務超過5年。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為推動校校有外師目標，嘉義縣自111學年度，擴大引進外籍英語教學人員進行授課，並針對山區學校採巡迴模式規畫外籍教學人員入校，目前全縣已有46名外師巡迴服務65校師生，其中也包括一次巡迴6小校的外師James Miller，寧可放棄距自家不到5分鐘車程學校，也要上山為偏鄉學童付出。

James隻身從美國來台為嘉義縣奉獻英語教學10餘年，在偏鄉小校服務超過5年，目前駐校在竹崎鄉中興國小，並巡迴6所學校。中興國小校長莊新國說，James巡迴竹崎中和國小、中興國小、光華國小，阿里山鄉十字國小、香林國小及達邦國小，相較一般學校師資分配，要面對6個不同年級與混齡模式班級，挑戰更大，而為提供巡迴教師穩定安全的通勤交通，6校教師自願輪流協力接送James，讓他方便巡迴近60公里山區路程。

中興國小教導主任陳黎娟說，James對教學付出不僅止於英語課堂上，課餘時間總主動穿梭校園中，每天早上提早到校，利用晨光時間設計歌曲、遊戲、口語對話等，讓家長與孩子零距離沉浸在多元文化及英語環境中。

教育處表示，教育部今年原核定James在市區學校服務，但他自願上山為偏鄉學童付出，表示在補習班林立的都會區裡，外籍師資充裕，因看見偏鄉師資缺乏困境，決定到山區任教，與巡迴教師攜手導入完整全英語課程。

教育處長李美華表示，嘉義縣由於學校距離分散，地理交通因素致外師長期招募不易，今年教育處克服地理區域困難，即便山區也核配外籍教師，全縣共有46位外籍教學人員服務65校師生。

教育處表示，這學期在各校服務的外籍教學人員除了教育部核配22名外師外，也自編預算與傅爾布萊特學術交流基金會簽約外籍教學助理、協同教學助理及部分工時外籍教學助理，而各校也積極申請外師資源，並陸續成立跨校英語教師聯盟社群，為偏鄉學校打造英語學習環境。