為推廣地方創生，台南市經發局所屬、由中信金融管理學院營運的贏地創新育成基地，5日特地舉辦台灣地方創生典範案例交流論壇，藉由台灣地方創生創業小聚，提供交流平台，提升基地輔導能量。

5日論壇邀請創生教母陳美伶擔任引言人，以及木酢達人陳偉誠創辦人、汪汪地瓜園賴家華共同創辦人及花蓮七星潭漁村復興計劃任聿新主持人到贏地創新育成基地，與南部的新創家，透過論壇方式相互交流。

台南市長黃偉哲表示，近年來，越來越多青年人往都市發展，導致偏鄉地方經濟衰退、青年人口外流。為了緩和城鄉人口不均問題，許多地方正積極推動在地文化結合商品，研發出特色產品，吸引青年回流，非常感謝創生基金會董事長陳美伶的努力，帶領這些有意願投入地方創生的團隊們，讓台灣的偏鄉越來越有生命力及活力。

台南市經濟發展局長陳凱凌表示，地方創生不是年輕人的枷鎖，創生更不是創業的代名詞，而是要喚起地方的生命力與活力，留住就業人口、阻止青年外流，這應該是一場全民運動、不分年齡要攜手共創。

而城鄉創生很重要的就是要商業轉型，才有辦法帶動地方的任何產業。利用在地特色，並結合創業者的經驗與所學，帶入新的元素，開展市場的新興模式，進而吸引人流聚集，開展城鄉創生的意義才會彰顯出來。只要建構出穩定的經濟模式，就能吸引年輕人返鄉，城鄉經濟活化了，城鄉差距自然縮小。(記者張雅雲/台南報導)