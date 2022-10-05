不論親情、友情還是愛情，「信任」都是人與人之間和諧相處的必要條件，不過《搜狐網》運勢專欄指出，雙子座、巨蟹座、雙魚座的男生在談感情時，容易因為女友的無心舉動而胡思亂想，讓另一半相當頭痛。

【雙子座】不許你跟異性接觸

雙子男之所以不允許另一半接觸其他男生，是因為他們疑心病很重，一旦看到女友跟其他人聊天，兩人甚至笑得花枝亂顫，他們就會起疑心，從而怒火中燒，越看越生氣。

【巨蟹男】電話必須很快接聽

如果另一半沒有及時接電話，一向缺乏安全感的巨蟹男就會拿這件事說個不停，因為他們認為，正常人手機都不離身，怎麼可能那麼剛好沒有辦法接電話，肯定是在做什麼！除非女友拿出一個可以讓巨蟹男信服的理由，否則他們可不會善罷干休。

【雙魚男】被冷落就覺得委屈

雙魚男是個敏感，且很愛胡思亂想的星座，如果覺得女友最近好像沒有以前那麼在乎自己了，他們就會開始疑神疑鬼，甚至腦中上演小劇場，猜疑對方是不是有新歡了。