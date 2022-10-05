新竹市武陵段「都市更新、混居型態」社會住宅樣品屋示意圖。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市政府2018年核定地主自辦武陵段都市更新計畫，是竹竹苗首件透過私人自辦都更，無償取得的公營出租住宅，該住宅同時提供「都更商品宅」及「都更公營出租宅」，已於今年8月完工、9月領得使用執照，預計明年上半年開放入住。

市府指出，武陵段「都市更新、混居型態」社會住宅，有賴於原地主及都更實施者的包容與理解，以混和居住型態模式存在，除了「都更商品宅」可出售給想要房屋所有權的民眾，「都更公營出租宅」則規畫為產權公有、只租不售，提供給符合資格且有租屋需求的市民。

代理市長陳章賢指出，為了讓市民住得安穩，市府推動只租不售、租金合理的公營出租住宅，未來也將與其他住宅政策相互搭配，建立居住安全網，兼顧社會發展的穩定繁榮與公平正義。

市府都發處指出，「都市更新、混合居住」型態社會住宅，融合不同財產權（所有權、承租權）、所得、族群、世代住戶混合居住，與一般住宅外觀沒有區別、不予區隔，所有市民都享有平等居住權利。

近年來，為實現居住正義、健全住宅市場，市府與國家住都中心合作，公辦主導4處社會住宅，其中經國及延平路口「中雅安居」640戶，即將於本月開工，另也規畫兒童醫院對側「建功安居」、將軍村停車場「金城安居」，以及建功高中南側「都更社宅」總計2651戶。

都發處也指出，未來將擴大民間參與機制，透過「多元興辦」、「混居型態」包容性居住政策，結合都市計畫、都市更新、大街廓整合開發等策略，鼓勵民間機構主動興辦社會福利設施或公益設施，改善居住環境與景觀，增進公共利益。