外媒引述亞馬遜內部通訊指出，這家電商巨擘決定暫停零售事業企業招募，要求人事部門關閉原擬釋出的職缺，取消打電話面試新人等部分徵才活動。
CNBC報導，亞馬遜已證實這項報導。隨著經濟放緩疑慮浮現，亞馬遜也加入谷歌、蘋果、Meta等大企業凍結人事或減緩聘僱的行列。
亞馬遜發言人Brad Glasser表示，公司內許多職缺仍持續進行招募，「我們各項事業有不同階段的發展，在不同的時間點會不斷調整徵才策略」。
外媒引述亞馬遜內部通訊指出，這家電商巨擘決定暫停零售事業企業招募，要求人事部門關閉原擬釋出的職缺，取消打電話面試新人等部分徵才活動。
CNBC報導，亞馬遜已證實這項報導。隨著經濟放緩疑慮浮現，亞馬遜也加入谷歌、蘋果、Meta等大企業凍結人事或減緩聘僱的行列。
亞馬遜發言人Brad Glasser表示，公司內許多職缺仍持續進行招募，「我們各項事業有不同階段的發展，在不同的時間點會不斷調整徵才策略」。
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