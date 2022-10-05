郭子、萬芳、艾怡良、郭靜、HUSH日前到練團室彩排。（愛之日常音樂節提供）

第四屆《愛之日常音樂節》10／15於臺北流行音樂中心登場，號召了萬芳、艾怡良、HUSH、郭靜、戴愛玲、許富凱、曹雅雯、告五人、壞特？te、理想混蛋、浮花樂隊、張惠春等歌手參加，原本將於下午戶外「無懼」場、晚上室內「勇氣」場輪番上陣演出，但隨著彩排規劃腳步逼近，主辦單位考量戶外場演出的音量恐會影響周邊住戶，又再進一步了解戶外場租規定，《愛之日常音樂節》創辦人暨音樂總監導演郭蘅祈忍痛宣布緊急把10／15當天下午戶外「無懼場」及「愛之市集」取消，並開放全面下午場的退票，也於今天凌晨於官網發出道歉聲明。

為此郭蘅祈對於廣大樂迷感到抱歉，特別表示：「在此跟喜愛《愛之日常音樂節》的歌迷朋友深表12萬分的歉意與遺憾！」公益音樂節本應以善與關懷為出發點為大家帶來愛及希望，在了解到問題後，擔心演出前夕及當天可能會加諸住民噪音困擾，工作人員盡全力幫忙想各種方案後，郭子最後還是忍痛決定取消戶外場演唱會以及市集攤販的活動。他深思：「辦公益活動的美意是否因現實與夢想而變質？這是不對的！」於是緊急取消下午戶外「無懼場」及「愛之市集」，粉絲無緣欣賞到包括金曲歌王許富凱、理想混蛋、壞特？te、楊士弘、浮花樂隊、張牧喬等嘉賓演出。退票程序請見ibon售票系統相關說明。

至於晚上室內「勇氣場」的表演將照常舉行，郭蘅祈強調：「我們晚上場在室內，完全正常演出！」日前晚上「勇氣場」的表演嘉賓告五人、萬芳、羅一鈞、SAYA張惠春、艾怡良、郭靜、HUSH、曹雅雯、戴愛玲、PONAY紛紛到練團室彩排，其中密謀將在10／15愛之日常晚上場合體演出的艾怡良、郭靜、HUSH三人在練團室假扮起「霹靂嬌娃」帶大家一起跳蛇舞，連帶萬芳都被感染一起跟著跳，讓練團當下變成群星同樂會。