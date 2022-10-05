教育部和農委會原本規畫9月到12月「月月吃石斑」計畫，國中小學生營養午餐每個月都會吃到一次石斑魚，不過現在已經10月了，學生都還沒吃到。教育部長潘文忠表示，一定會在這個學期內讓學生吃到4次石斑魚。

教育部長潘文忠今天到法院教育及文化委員會進行業務報告，無黨籍立委黃國書質詢指出，教育部規畫在偏鄉學校設置123個中央廚房，但開學後還有約2成未完工，有沒有影響學生吃營養午餐？

潘文忠回答說，9月開學後，有一些中央廚房未完工，學校就回到之前的方式供應營養午餐，學生的午餐未受影響。而原本還在施工的中央廚房，也會在本月內全部竣工，開始供應學生營養午餐。

黃國書進一步指出，政府推動「月月有石斑」計畫，但教育部為偏鄉學生設計的88天特色菜單中，並沒有看到石斑魚被列入，難道政府不讓偏鄉生吃石斑魚嗎？

黃國書還說，要讓學生從9月到12個月每個月都可以吃到一次石斑魚，但現在都10月了，學生還未吃到石斑魚。據他了解，是農委會漁業署的石斑魚採購還未完成。但他要問的是，國中小學生到底何時可以吃到石斑魚？

潘文忠回覆，教育部推出的88天營養午餐特色菜單，只是一個指引，供製作營養午餐的參考，但這不是一定要遵守的標準，學校也可將在地食材納入營養午餐中。

潘文忠說，「月月有石斑」計畫適用全國所有國中小學生，並未排除偏鄉學生。而在營養午餐中有石斑魚料理，那是外加的，費用由政府出，不會要求家長多付餐費。

潘文忠說，關於石斑魚的採購，目前正由農委會進行招標中，學生到底何時能吃到石斑魚，要看採購何時完成。但他保證，一定會讓學生在本學期內吃到4次石斑魚，明年1月也是屬本學期。出貨石斑魚食材給學校，會提前兩周通知，讓他們提早規畫因應。