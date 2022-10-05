特斯拉純電休旅車Model Y今年9月底正式在台開賣，其中Long Range款台灣定價229.99萬元，比先前外界預估的更便宜。不過知名YouTuber美西太太整理Model Y LR全球售價，台灣價格是全球排名第三高，只比墨西哥的250萬元與丹麥的230.7萬元便宜，鄰近的中國售價則只要176.6萬元。

若只看亞洲市場，台灣Model Y LR定價高居榜首，比鄰近的中國(176.6萬元)、香港(176.8萬元)、澳門(177.2萬元)、南韓(213.8萬元)都貴上不少。至於挪威則是最便宜，入手價只要163.7萬。

Model Y 台灣售價是全球第三貴。(圖片來源：美西太太)

台灣特斯拉Model Y在9月23日開放官網下訂，分為LongRange、 Performance兩種車型，售價229.99萬、259.99萬，首批由德國柏林超級工廠生產，預計第四季開始交車。Model Y正式開賣前，外界原預估LR車型的價格新台幣250萬元左右，最後公布是229.99萬元，和先前預估的價格相比低了不少，但放到全球卻成為第3貴。

日經新聞報導則指出，特斯拉同一車型在中美兩國的價差正在擴大，特斯拉開始在中國市場實施實質性的打折，以特斯拉主力車型「Model 3」最廉價款為例，在美國的售價比中國高出約7840美元(折合約新台幣25萬元)，主因在於，特斯拉在中國市場與比亞迪等具有價格競爭力的當地企業競爭，特斯拉想漲價並不容易。