民進黨行動中常會在台中舉行「翻轉中台灣」記者會，身兼黨主席蔡英文總統致詞表示，台灣防疫的成功，是全世界的模範，是全體國人團結防疫的成果，應該彼此肯定、互相鼓勵，而不是在選舉中作政治操作，這無法抹滅防疫的辛勞，更無助於防疫工作。

今天行動中常會，民進黨中彰投苗四個縣市長參選人蔡其昌、黃秀芳、蔡培慧及徐定禎也一同出席。

總統致詞指出，中台灣四個縣市的候選人都在現場，民進黨的目標一致，就是要一起翻轉中台灣、自信顧台灣。

她說，過去兩年9個月，因為全體國人團結防疫，讓疫情穩定控制。10月13號，就要開放邊境，台灣，朝向正常生活再邁進一大步。

總統指出，台灣的防疫成績，讓世界看見台灣、肯定台灣。像是裴洛西議長就說，台灣防疫的成功，是全世界的模範。

總統說，兩年多來，政府穩定控制疫情，也穩健發展經濟，中台灣就扮演拚經濟的重要角色。推動的「六大核心戰略產業」，很多關鍵基地都在中台灣。

她舉例，國機國造和F16的維修中心，就在台中。中台灣，是推動國防改革、守護台灣領空，建構國防產業供應鏈的關鍵基地。

台灣離岸風電的風場，總統說，有七成在彰化外海，帶動超過7千億的投資。中台灣，是台灣打進國際綠能供應鏈的關鍵聚落所在。

總統說，亞洲的第一間循環經濟學院，在上個月剛揭牌，地點就在南投中興新村。中台灣，是打造「淨零碳排國家隊」的關鍵據點。

談到半導體產業，總統說，已經延伸到台中跟苗栗，不只台積電規劃要在中科園區設新廠，也有晶圓跟封測大廠紛紛進駐苗栗。這代表「我們的護國神山，已逐漸茁壯成護國群山，苗栗就是承先啟後的關鍵靠山」。

而機械產業，總統說，現在已經是台灣的第三個兆元產業，最重要的產業聚落，就在中台灣。中台灣更是世界級智慧製造、智慧機械的關鍵樞紐所在。

中台灣，有好的發展條件，有好的產業基礎；中央有好的藍圖、好的政策。但是，還缺一樣，就是會做事的地方首長。

總統說，可惜的是，過去四年，許多中台灣的鄉親都感到，地方建設停滯了、社會福利縮水了、年輕人口外流了。甚至，媒體的縣市首長的滿意度評比，現任的中台灣的首長，常常都落在後段班。

她說，民進黨這一次要翻轉中台灣。今年年初，中二選區的立委補選，立委林靜儀就告訴大家，只要團結、集結最大的力量，翻轉中台灣，沒有不可能。

總統說，民進黨在台中、彰化、南投、苗栗，推出了最強人選。在台中，蔡其昌當立法院副院長，已經替台中爭取了1267億元預算。要用「愛家鄉的行動力」，號召所有「行動派」，要在四年內，讓捷運藍線動工，要做8千戶的社會住宅，要推動營養午餐免費。蔡其昌提出「十大建設」，建設只會多、福利也只會多，要讓台中動起來。

在彰化，總統說，黃秀芳已經在地服務27年，要用「護家鄉的協調力」，善用彰化綠能發展的最大優勢，把綠能轉型成果跟縣民共享，黃主張，設立「青年發展基金」、「全面恢復 369」，拚建設，也拚福利，要讓風光大縣能夠風光再現。

在南投，總統說，蔡培慧已經成功讓工研院、中興大學循環經濟學院，都進駐南投。現在要用「挺家鄉的執行力」，讓南投成為科技農業、循環經濟和地方創生的重要基地，來帶動南投的升級轉型。

在苗栗，總統說，徐定禎要用「顧家鄉的治理能力」，創造苗栗歷史上第一次的政黨輪替。過去，徐定禎把頭份從負債6千萬，拚到結餘3億元多元。「他已經做好規劃，要用頭份經驗，翻轉苗栗、轉虧為盈。讓苗栗成為有科技、有文化的城市，為苗栗帶來全新的氣象」。

總統說，現場這四位，有願景、會做事的候選人，就是民進黨今年要翻轉中台灣的戰將。

總統強調，顧好中台灣，就能驅動全台灣，走向全世界。中央的好政策、好成績，需要地方一起拚！剩下52天，民進黨要翻轉中台灣，自信顧台灣。讓中央地方攜手合作，顧好台灣產業、照顧人民福利、加速地方建設。