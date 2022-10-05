疑似是百貨公司一樓電箱因不明原因起火。（民眾提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄市苓雅區的百貨公司在5日下午突冒火苗，疑似是百貨公司一樓電箱因不明原因起火，消防局獲報後出動14車32人前往搶救，到場時百貨公司員工已自行撲滅火勢，無造成人員受困傷亡，詳細起火原因仍有待調查。