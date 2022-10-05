高雄大遠百驚傳火警 機警員工迅速滅火 14:102022/10/05 中時 楊舒婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市苓雅區的百貨公司在5日下午突冒火苗。（民眾提供／楊舒婷高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疑似是百貨公司一樓電箱因不明原因起火。（民眾提供／楊舒婷高雄傳真） 高雄市苓雅區的百貨公司在5日下午突冒火苗，疑似是百貨公司一樓電箱因不明原因起火，消防局獲報後出動14車32人前往搶救，到場時百貨公司員工已自行撲滅火勢，無造成人員受困傷亡，詳細起火原因仍有待調查。 Ford全球關懷月 用行動傳遞溫暖 信義房屋員工持股信託 幫員工加碼存到退休基金 高市府將舉辦員工寵物友善日 10／14登場 #百貨公司 #員工 #自行 #撲滅 #無傷亡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國泰金推持股信託 員工共享經營績效 04:102022/10/03 財經焦點 見證人面蜘蛛捕食蝙蝠傳說 墾管處員工拍下罕見畫面 17:572022/10/04 寶島 達人心法－員工是公司最大的資本 04:102022/10/01 專題周報 《金融》華銀助新晶投控啟動員工持股信託 開啟綠能產業留才計畫 14:112022/10/04 財經 大陸發展數位技術 因應人口老化 04:102022/10/05 產業財經 台中石頭燒烤店竄火 店長急疏散嗆傷送醫 08:412022/10/04 社會 高雄光榮碼頭千萬遊艇起火濃煙竄天 消防急撲滅 18:332022/10/01 社會 穩軍心 88歲翁肇喜 重掌三商壽帥印 04:102022/10/04 財經要聞 一個社群串起五百員工閱讀欲 解救封測大廠人才荒 05:302022/10/02 財經 畢業沒幾年！公司新人已買房 她一查愣了：房價6千萬 10:252022/10/03 房市新訊 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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