韓國畫廊協會(Galleries Association of Korea) 日前在首爾首次召開「亞洲藝術鑑定交流研討會」，鄰近亞洲國家，包括台灣及日本的藝術鑑定專家和學者共襄盛舉，在疫情之後首次共同探討亞洲藝術及鑑定市場的現狀和未來。

葉國新博士(右1)以「台灣藝術現狀與鑑定制度」作專題演說。圖/葉國新提供

此次「亞洲藝術鑑定研究交流會議」上，韓國鑑定專家尹容哲(윤용철，Yong-Chul Yoon)及前日本畫廊協會會長山本豐津等重量級亞洲藝術專家都分別提出各自對目前亞洲藝術市場及鑑定的見解。韓國的尹容哲(윤용철，Yong-Chul Yoon)表示：「此時，對藝術鑑定的興趣正在上升，首次以亞洲為中心談論藝術鑑定的研究交流會，成為了最有意義的活動。此次交流會，我們將繼續以亞洲為中心而拓展交流。」

葉國新應邀參與韓國國際藝術博覽會（Korea International Art Fair，KIAF）藝壇盛事。圖/葉國新提供

墨海樓國際藝術研究機構創辦人葉國新博士與前畫廊協會理事長張學孔此次並受韓國畫廊協會邀請代表台灣前往首爾參與研討。葉國新博士曾成功鑑定出胡適先生失落手稿、書畫大家傅抱石、張大千等巨擘真跡。他十年磨一「鑑」，出版共72萬字的鑑定研究專書《墨海春秋：古今書畫藝術鑑藏研究》，被美術館及國內外藝術鑑定機構收藏。

葉國新曾任國立台灣美術館「全國美展水墨類」諮詢委員及國立國父紀念館「中山青年藝術獎」水墨類評審委員，近期並應文化部藝術發展司邀請，擔任「藝術品鑑定鑑價機制工作會議」諮詢委員及「訂定藝術品鑑定鑑價作業參考準則暨研提人才培育機制」 審查委員等，對於台灣「藝術品鑑定/鑑價制度」的發展，以及書畫鑑定學門之未來發展均不遺餘力。

葉國新洞察台灣藝術市場作偽猖獗、鑑定機制不健全、鑑定人才甄選及培訓力度不到位等問題，在題為「台灣藝術現狀與鑑定制度」的報告中總結了目前臺灣藝術品鑑定的現狀，並提出需要建立「藝術品鑑定鑑價作業」的準則基礎、建置相關「有效樣本」資料數據庫和鑑定人才培育機制等方案，並倡議創建亞洲共同的藝術評估標準；前台灣畫廊協會理事長張學孔提出應與公共機構、鑑定專家、研究機構和學術團隊組成「藝術鑑定指導委員會」，以推動「藝術品鑑定鑑價作業」準則與國際接軌，引進國際需求，提高國際間的科研交流及產業互動。