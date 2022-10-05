桃園市清晨發生一起疑似命案。今天清晨5時許，有民眾發現一名男子倒臥在溫州公園內，經報警後，發現該名男子已無呼吸心跳明顯死亡，警方封鎖現場後進行採證，目前發現疑似有外力介入，不排除有他殺可能，警方調閱監視器後發現男子於凌晨被丟包在公園，目前全案正進一步調查中。

23歲陳姓男子5日凌晨陳屍在桃園區溫州公園，晨起運動的民眾發現連忙報警，桃警發現他身上有外傷，調閱監視器驚見是被丟包，以車追人，目前已鎖定對象，將帶回調查釐清案情。

桃警5日清晨5點接獲民眾報案，稱桃園區溫州公園有男子一動也不動，警方獲報趕抵現場，發現該男已明顯死亡，並未送醫，進一步翻查發現他身上有明顯外傷且集中臀部。

警方調查死者是23歲陳姓男子，調閱監視器驚見他凌晨1點就被車子載到溫州公園「丟包」，下車後就搖搖晃晃，懷疑案情不單純，積極以車追人，據悉目前已將車上2人帶回，釐清案情。

據悉，死者傷勢集中臀部，但不至於致命，已報請檢察官相驗，進一步釐清死因中。