今年5月中旬，立法院財政委員會排審《證券交易法》，而立法委員余天等人，針對其中第4條、第165條之2提出修法草案，讓已經銷聲匿跡已久的「台灣存託憑證」（TDR），再度引起熱議，據了解，TDR在我國早就發行已久，但財政部卻始終沒有明文規定，到底TDR是否屬《證交法管理》範疇，因而導致亂象橫生，更有許多股市投資人恐因此遭冤入獄。

然而究竟何謂「台灣存託憑證」？台灣存託憑證又稱「第二上市櫃股票」，即該企業、公司已經在國外上市，並將在台申請第二上市，因此以「存託憑證」掛牌，對外進行募資，然而長期以來，TDR卻缺乏控管，因此常引起內線交易等爭議。

據了解，早在2008年6月，我國便已經開放香港、韓國證交所上市公司來台發行，雖然TDR早已行之有年，究竟TDR是否屬於《證交法》管理範疇，財政部金管會卻始終沒有明確規範，相關修正法案仍躺在立法院角落無消無息，因此也導致不少股市投資人被罰的不明不白。

若TDR屬於《證交法》規範的有價證券，那TDR就會受到《證交法》的內線交易、操縱市場條款等管控，若是觸法就是動輒幾十年徒刑，但若反之，TDR就只是一般的買賣契約，根據《證交法》規定，何謂有價證券，涵蓋部分需由主管機關核定，但就連財政部至今都沒有明確律定。

根據財政部1987年台財證(二)字第900號公吿，針對「外國有價證券」定出規範，但是TDR是由台灣金融機構發行，並非外國有價證券，所以不在公告規範內；而《證交法》於2012年修正增訂第165條之2，「外國公司所發行股票或表彰股票之有價證券，……其有價證券經證券交易所、證券櫃檯買賣中心同意上市、上櫃買賣者……準用第5條至第8條⋯⋯規定。」此舉用意便是要將TDR納入《證交法》監督管理範疇，並達到法律要求的「明確性」、「罪刑法定」原則。

但如今卻產生行政、司法各自解讀窘境，雖然《證交法》第165條之2增訂目的，是將「第二上市櫃」有價證券於國內募集、發行及買賣之行為，用《證交法》管理監督。但荒謬的是最高法院一致的法律見解，最終都認為《證交法》第165條之2與TDR毫無關係。

同時，監察院在2020年7月下旬，針對TDR在《證交法》的定位做出調查報告指出，財政部76年台財證（二）字第900號有違反憲法「授權明確性原則」、「法律保留原則」及「罪刑法定原則」之虞，認為財政部應該通盤檢討改善。

以上種種因素導致《證交法》始終沒有確切地將TDR納入規範，造成對於TDR相關罪刑論定，淪為各自解讀，因此在司法產生的爭議亂相叢生，從2012年開始，證交法修法至今已逾10年，雖然政府始終沒有針對TDR在證交法中定位進行核定，卻以充滿爭議以及不明確的法條進行裁罰，嚴重違反罪刑法定主義，恐將影響司法審判公正性以及造成人民冤獄。