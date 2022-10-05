丫頭（詹子晴）今（5日）出席創世・華山策略聯盟舉辦的「第33屆寒士之寶30」公益活動，號稱「副業女王」的她經營電商一年多，今透露每月營業額超過1億元，「餐飲收入可能有頂，但電商就是一直成長，營收沒有天花板，目前一年多，以新品牌來說我們的成長是很好。」

丫頭的副業包括手搖、餐飲、美容、電商等，員工總數近150人，這次年終總金額？她說目前還在計算，但有信心一定比去年還多；她也提到有意發展其他副業，正在等最佳時機點，「這是我一直很想做但都還做的事，目前還沒看到其他人做，我怕講了就被別人做走，我覺得做生意必須天時、地利、人和，現在好像時間點還沒到」。

她與老公王惟立結婚2年，計畫何時懷孕？她坦言沒跟老公討論過，家人也沒給壓力，她笑說總感覺現在還像23歲的少女，沒辦法想像大肚子生小孩，她也解釋現在沒有懷孕，將來驗出2條線一定會大方分享，「很多姊姊都40歲才生，不用擔心啦」；之前命理師詹惟中曾說她在床上擁有主導權，她今害羞表示，「我想做的任何事情，他（老公）都不會拒絕。」