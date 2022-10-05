徐耀昌違紀輔選 苗縣黨部：建議黨中央撤銷黨籍 14:222022/10/05 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣長徐耀昌日前幫無黨參選的鍾東錦站台，國民黨苗栗縣黨部５日決議撤銷徐耀昌黨籍。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣長徐耀昌日前公開為無黨參選苗栗縣長的苗栗議長鍾東錦輔選站台，國民黨苗栗縣黨部5日召開考核紀律委員會，討論結果決議建議撤銷徐耀昌黨籍，並送交黨中央考紀委員會討論。 苗栗縣黨部書記長林怡君說，鍾東錦之前已經被開除黨籍，徐耀昌公開站台明顯違紀輔選，所以今天會議中決議撤銷徐耀昌黨籍，目前已經送黨中央考紀會，至於其他縣議員是否也有違紀輔選問題，因為現階段仍在選舉中，會收集相關訊息，日後再召開考紀會。 #九合一選舉 #苗栗縣 #徐耀昌 #輔選 #違紀 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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