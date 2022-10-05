苗栗縣長徐耀昌日前公開為無黨參選苗栗縣長的苗栗議長鍾東錦輔選站台，國民黨苗栗縣黨部5日召開考核紀律委員會，討論結果決議建議撤銷徐耀昌黨籍，並送交黨中央考紀委員會討論。

苗栗縣黨部書記長林怡君說，鍾東錦之前已經被開除黨籍，徐耀昌公開站台明顯違紀輔選，所以今天會議中決議撤銷徐耀昌黨籍，目前已經送黨中央考紀會，至於其他縣議員是否也有違紀輔選問題，因為現階段仍在選舉中，會收集相關訊息，日後再召開考紀會。