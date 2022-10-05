美國聯準會激烈升息，各國央行為了避免利差過大，紛紛選擇跟進，但此舉也出現經濟衰退風險，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）警告，全球經濟衰退帶來的衝擊，可能比2008年金融危機與2020年新冠肺炎疫情危機還要嚴重，不僅所有地區都會受到影響，亞洲開發中國家更是首當其衝。

CNBC報導，聯合國貿易和發展會議發布報告指出，已開發國家的升息政策可能將全球推向衰退與停滯，如果持續加息，不使用其他工具解決供需問題，全球經濟將走向衰退，需要採取更務實的政策，包括戰略性價格控制、課徵暴利稅、反壟斷及更嚴格的投機監管措施。

報告提到，全球經濟衰退帶來的影響，可能比2008年金融危機與2020年新冠肺炎疫情還要嚴重，所有地區都將受到影響，但對發展中國家的衝擊最深，甚至已經有許多國家接近債務違約。

該報告也強調，現在這種後果是長年的極低利率後，突然劇烈升息所造成，「在目前供應鏈挑戰與不確定性仍高的狀況下，單靠貨幣政策無法安全地降低通膨，若不解決貿易、糧食與食品的供應危機，會加劇生活成本。」

研究機構Capital Economics的最新報告也與聯合國的預測相似，「全球工業活動已經出現明顯的疲軟，隨著高利率與通膨造成的損失，未來幾個月的經濟表現會更加差勁。」