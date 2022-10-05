民調詢問「您會去參加大型造勢活動嗎?」(製圖/陳友齡)

隨著年底九合一選舉日期接近，各黨候選人陸續舉辦造勢活動，入口網站3日起以「你會去參加大型造勢活動嗎？」為題進行網路民調，截至今(5日)14時止，已有3萬9500人進行投票，結果有超過半數民眾都說「完全不會」。

《Yahoo》此項民調投票時間為3日至12日，截至5日14時止，有6.4%網友表示「一定會」參加大型造勢活動嗎？8.7%「可能會」、17.3%「不太會」、56.9%「完全不會」，另有10.7%為，「不知道/沒意見」。

該民調詢問民眾「你會因疫情升溫而影響參加造勢活動的意願嗎？」則有23.8%民眾表示一定會、10.4%為可能會、12.8%不太會、36.9%完全不會、16.1%為不知道/沒意見。

至於詢問「你參加造勢活動的原因是？（複選）」則有8.3%網友表達「表現力挺」、1.1%「刺探敵情」、4%「被明星助選員吸引」、10.5%「感受選舉氣氛」、12.5%「了解參選理念與政見規畫」、8.6%「其他」、53.8%「不會參加造勢活動」，另有10.8%為不知道/沒意見。