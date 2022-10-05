醫估今恐破五萬例!新冠.流感同時染"死亡率增2倍"?!│中視新聞 20221005

新冠疫情連續10天升溫！中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增5萬4874例本土個案，創下8月中這波BA.5疫情以來最高紀錄，也是自7月以來本土單日新增最多的一天。指揮官王必勝表示，評估都是高峰，也有可能再更高，但重申邊境檢疫政策「0+7」仍會如期在10月13日上路。

指揮中心公布，本土今天新增5萬4874例、境外55例、死亡48例。各縣市分佈，以新北市最多，共1萬1234例，其次為台中市7018例、台北市6351例、桃園市6028例、高雄市5179例、台南例3614例。

今天的確診數創下八月中以來最高，和比上周三4萬8421例相比，增幅13%，是這波BA.5疫情以來新高峰。領藥數也跟著增加，指揮中心統計，昨天領藥次數達1萬106人份，再創八月中旬以來最高紀錄。指揮中心醫療應變組組長周志浩表示，目前整體疫情還在高原期當中，呼籲民眾盡快疫苗接種。

今天本土確診飆升到五萬多例，今天是否就是疫情高峰了嗎？還是還會更高？指揮官王必勝表示，今天超過五萬例是在高原期上的波動，且有持續往上的趨勢，評估都是高峰，但也有可能更高。

至於會不會影響0+7，王必勝宣布，0+7政策會如期實施，目前觀察沒有具有威脅性的變種病毒，且每天境外移入個案很少，不管是傳染或醫療資源來看，都不會造成問題，因此0+7會如期在下週10月13日如期實施。

王必勝也再度宣導，邊境解封不代表疫情結束，要遵照現行國內防疫規定與政策，才能避免擴大感染。

至於確診者「7+7」的居家隔離，何時會再放寬？王必勝表示，都已經有很多專家建議，不過因為疫情仍在高原期，因此不會現在討論，待疫情趨緩才會開始討論。

指揮中心統計，上一次本土突破五萬例，是今年6月22日，當時為5萬2213例，至今相隔105天，再度飆升5萬多例。王必勝表示，目前確診數還符合推估模型，大致上高點會落在4~6萬例之間，還在觀察。若是低推估，預計高點會在9月底到十月初；若是高推估，高點則會是在十月中旬。